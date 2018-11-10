Huawei планирует зарегистрировать патент на смартфоны, в которых имеется отверстие посреди дисплея
Компания Huawei планирует зарегистрировать патент на современные смартфоны, у которых посреди дисплея имеется отверстие. Раньше представители бренда сообщали, что такая технология позволит под экран встраивать динамики.
Заявку на патент представители компании подали в USPTO. Возможно, в верхней части передней панели гаджета не будет выреза. Его содержимое, по всей видимости, полностью перенесут под дисплей внутрь корпуса. Аналогичная технология раньше была показана в первых прототипах версии Samsung Galaxy A8s. Однако его релиз не состоялся. В новом смартфоне компании Huawei также хотят убрать привычный разъем под наушники. На корпусе планируют оставить только USB-порт. Кнопки громкости, а также включения перенесутся на сенсорную большую панель. В настоящее время отсутствует пока информация о дате релиза смартфона.
Ранее в Сети выложили информацию, что новая версия Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит тройную камеру, а также Snapdragon 710.
Заявку на патент представители компании подали в USPTO. Возможно, в верхней части передней панели гаджета не будет выреза. Его содержимое, по всей видимости, полностью перенесут под дисплей внутрь корпуса. Аналогичная технология раньше была показана в первых прототипах версии Samsung Galaxy A8s. Однако его релиз не состоялся. В новом смартфоне компании Huawei также хотят убрать привычный разъем под наушники. На корпусе планируют оставить только USB-порт. Кнопки громкости, а также включения перенесутся на сенсорную большую панель. В настоящее время отсутствует пока информация о дате релиза смартфона.
Ранее в Сети выложили информацию, что новая версия Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит тройную камеру, а также Snapdragon 710.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00