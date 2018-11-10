Новый Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит тройную камеру
Новый Xiaomi Redmi Note 7 Pro наделят тройной камерой и Snapdragon 710. Базовая версия оснащается ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ.
Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит безрамочный экран, который будет обладать небольшим вырезом под фронтальную камеру U-образной формы. Камера включает один модуль. Однокристальной системой в данном случае станет Qualcomm Snapdragon 710. Базовую версию оснастят ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ. Старшая версия получит ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 128 ГБ. Задняя панель покрыта будет стеклом.
Основная камера получит три модуля, расположенные в верхнем левом углу. Решение позаимствовали у версии Mi Mix 3. Разрешение модулей основной камеры составит 12, 12, 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп. На задней панели имеется дактилоскопический датчик. Цена новинки должна стартовать от 215 долларов.
В Сети недавно появились изображения новой версии LG Q9. Мобильное устройство получит 6,1-дюймовый экран и чипсет Snapdragon 660.
Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит безрамочный экран, который будет обладать небольшим вырезом под фронтальную камеру U-образной формы. Камера включает один модуль. Однокристальной системой в данном случае станет Qualcomm Snapdragon 710. Базовую версию оснастят ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ. Старшая версия получит ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 128 ГБ. Задняя панель покрыта будет стеклом.
Основная камера получит три модуля, расположенные в верхнем левом углу. Решение позаимствовали у версии Mi Mix 3. Разрешение модулей основной камеры составит 12, 12, 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп. На задней панели имеется дактилоскопический датчик. Цена новинки должна стартовать от 215 долларов.
В Сети недавно появились изображения новой версии LG Q9. Мобильное устройство получит 6,1-дюймовый экран и чипсет Snapdragon 660.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:52