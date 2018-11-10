АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Александр Ревва пройдет проверку на детекторе лжи из-за обвинений в плагиате

Сочинский певец и музыкант Руслан Кагарманов продолжает обвинять известного российского певца и шоумена Александра Ревву в плагиате и хочет от артиста компенсации в денежном эквиваленте. Еще в его планах отправить артиста на детектор лжи, чтобы тот доказал свою невиновность.
Александр Ревва пройдет проверку на детекторе лжи из-за обвинений в плагиате

Между музыкантами Русланом Кагармановым и Александром Реввой продолжается спор касательно песни под названием «Чика». Сочинский певец утверждает, что данный хит был им написан двумя годами ранее, и есть много людей, которые подтвердят этот факт. А Ревва без его согласия пользуется им, как угодно. В первом иске, который Кагарманов подал в один из судов Москвы, было требование о полном отказе Реввы от использования песни. Однако из-за полного игнорирования требований, он намерен взыскать с резидента «Comedy Club» 4 млн рублей. Отметим что сейчас «Чика» в исполнении Александра Реввы звучит на всех радиостанциях страны, а видеоклип собрал миллионы просмотров в Сети.

Не так давно сочинец подал еще один иск. На этот раз в Кунцевский суд Москвы, а отвечать Александр Ревва будет по своему месту жительства. Кагарманов хочет отправить артиста на детектор лжи, что бы он доказал всем, что не крал песню. Что касается шоумена, то он предпочитает не лезть в спор лично, и когда понял, что все серьезно, нанял несколько адвокатов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Воля старой пародией на Ольгу Бузову
В Калифорнии актеры Голливуда покидают свои дома
Международный коворкинг WeWork открывается в
В Таиланде попавшего в больницу омича не
Первые фото дизайна в новой квартире Евгении
В Таиланде туристы столкнулись с загадочными
Huawei планирует зарегистрировать патент на
Россиянин рассказал о переезде на Украину и
Секс-зависимых людей больше, чем
Учёные разгадали 125-летнюю тайну лечения
Алиана Устиненко (Гобозова) на Сейшелах развивает
Нюша в Instagram рассказала о самочувствии после
Chevrolet в Гуанчжоу привезут новый кроссовер
Британец на картах Google обнаружил плывущий под
Александр Ревва пройдет проверку на детекторе лжи
Google выпустит преемника Nokia 8
В Турции археологи обнаружили древнюю глиняную
СМИ: "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс избил и
Новый Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит тройную
В США тысячи пауков оккупировали трассу
«Дом-2»: Анастасию Ендальцеву опустили на Лобном
Британские политологи объяснили причины ненависти
Xiaomi представила роторную электробритву So
"Кинопоиск" назвал лучшие отечественные фильмы за
Светлана Иванова рассказала о сложностях своей
Звезда «Дома-2» Елизавета Полыгалова ужаснула
Учёные назвали секретом счастливого брака наличие
NASA окажет помощь Мильнеру в подготовке частной
Эксперты составили список самых распространенных
Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была
Просмотреть все новости