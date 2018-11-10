Александр Ревва пройдет проверку на детекторе лжи из-за обвинений в плагиате





Между музыкантами Русланом Кагармановым и Александром Реввой продолжается спор касательно песни под названием «Чика». Сочинский певец утверждает, что данный хит был им написан двумя годами ранее, и есть много людей, которые подтвердят этот факт. А Ревва без его согласия пользуется им, как угодно. В первом иске, который Кагарманов подал в один из судов Москвы, было требование о полном отказе Реввы от использования песни. Однако из-за полного игнорирования требований, он намерен взыскать с резидента «Comedy Club» 4 млн рублей. Отметим что сейчас «Чика» в исполнении Александра Реввы звучит на всех радиостанциях страны, а видеоклип собрал миллионы просмотров в Сети.Не так давно сочинец подал еще один иск. На этот раз в Кунцевский суд Москвы, а отвечать Александр Ревва будет по своему месту жительства. Кагарманов хочет отправить артиста на детектор лжи, что бы он доказал всем, что не крал песню. Что касается шоумена, то он предпочитает не лезть в спор лично, и когда понял, что все серьезно, нанял несколько адвокатов.