Эксперты составили список самых распространенных иномарок российской сборки





Данный показатель составляет 22,6 процента от всего парка имеющихся легковых авто в РФ. Самой распространенной иномаркой отечественной сборки является версия Hyundai Solaris. В России в середине текущего года зарегистрировали 704 200 экземпляров этой модели, производство которой началось ещё в конце 2010 г. На второй позиции в ТОП оказалось другое корейское транспортное средство - KIA Rio. Это авто продали в РФ в количестве 673 700 ед. Сборка этой машины началась в 2006 г. Эту модель стабильно выпускают с 2011 г. Тройку лидеров иномарок российской сборки замыкает Renault Logan. Показатель в данном случае составляет 654 300 экземпляров. Производство седана началось в РФ в 2005 году.В десятку ТОП вошли версии: Ford Focus (624 900 авто), Chevrolet Niva (597 600 авто), Volkswagen Polo (397 600 авто), Renault Duster (345 700 авто), Renault Sandero (288 300 авто), Skoda Octavia (270 700 авто), KIA Ceed (248 200 авто).