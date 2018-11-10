АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Зрительный контакт поможет избежать лжи - Ученые

Зрительный контакт поможет избежать лжи, такого мнения придерживаются учёные Тамперского университета, находящегося в Финляндии. Информация предоставлена тематическим зарубежным изданием.
Зрительный контакт поможет избежать лжи - Ученые


Группа психологов провела эксперимент, целью которого было изучение влияния чужого взгляда. Люди, принимавшие участие в исследовании, должны были используя компьютер играть с противником. Каждое начало очередного игрового хода сопровождалось тем, что оппоненты были ознакомлены с внешностью друг друга через смарт-стекло, и только после этого делали свой ход. Специалисты давали рекомендации участникам о направлении взгляда, предлагалось смотреть в упор, или вниз. Закончив эксперимент учёные пришли к выводу о том, что зрительный контакт напрямую влияет на честность действий.

Это был единственный эксперимент, демонстрирующий влияние зрительного контакта на невозможность оппонента солгать. Результаты имеют важное значение как в повседневной жизни, так и профессиональной деятельности ( допросы в полиции).



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 09:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минеральная вода может принести вред здоровью
Названы 10 привычек, которые позволят человеку
Максим Матвеев показал поклонникам идеальный торс
Из московского магазина Apple похитили 32 айфона
В Apple потвердили проблемы с iPhone X и MacBook
Анастасия Волочкова считает детей своими
Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался,
Зрительный контакт поможет избежать лжи - Ученые
Редкую серебристую лису заметили в английском
Ольга Бузова во время танцевального флешмоба
Ученые обнаружили новый тип вулканического пепла
Валерий Меладзе опубликовал совместное фото с
Ученые: Употребление ананаса поможет уменьшить
Ученые: В облаках Венеры может существовать жизнь
Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу
София Ротару поздравила внучку Софию Евдокименко
Александр Степанов (рэпер ST) публично
Леди Гага примерила платье пастельного цвета и
Модель Jeep Renegade в России стала дороже
Поклонники заметили у Кейт Миддлтон дряблую кожу
На Женевском автосалоне представят лимузин и
В Сети выложили фото нового смартфона LG Q9
Shadow Creator представила самодостаточный шлем
Google за счёт режима Dark Mode на 60% повысила
Галина Польских рассказала журналистам о поездке
Елена Миро высмеяла Яну Рудковскую за попытку
Звезда «Дома-2» Александра Черно захотела
Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram
Кирилл Сафонов помогает наследнице Анастасии
Ани Лорак предстала перед подписчиками в образе
Просмотреть все новости