Зрительный контакт поможет избежать лжи - Ученые





Группа психологов провела эксперимент, целью которого было изучение влияния чужого взгляда. Люди, принимавшие участие в исследовании, должны были используя компьютер играть с противником. Каждое начало очередного игрового хода сопровождалось тем, что оппоненты были ознакомлены с внешностью друг друга через смарт-стекло, и только после этого делали свой ход. Специалисты давали рекомендации участникам о направлении взгляда, предлагалось смотреть в упор, или вниз. Закончив эксперимент учёные пришли к выводу о том, что зрительный контакт напрямую влияет на честность действий.Это был единственный эксперимент, демонстрирующий влияние зрительного контакта на невозможность оппонента солгать. Результаты имеют важное значение как в повседневной жизни, так и профессиональной деятельности ( допросы в полиции).