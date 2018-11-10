Валерий Меладзе опубликовал совместное фото с девушками-полицейскими в Instagram
Поклонники певца были обрадованы, заметив новое фото в Instagram. На нем Валерий Меладзе позирует перед камерой вместе с девушками – полицейскими, которые являются поклонницами его творчества.
Знаменитость улыбается в камеру, а также сопроводил сюжет шуточным постом, упоминая о свободе и сладком плене. Сотрудницы российской туристической полиции попросили Валерия Меладзе сделать с ними снимок на память, так что он не мог отказать в просьбе столь необычной компании.
Подписчики позитивно отреагировали на такую ситуацию, отметив, что артист замечательно выглядит. Они пожелали своему кумиру здоровья и творческого вдохновения, попросив чаще баловать фанатов интересными материалами.
Знаменитость улыбается в камеру, а также сопроводил сюжет шуточным постом, упоминая о свободе и сладком плене. Сотрудницы российской туристической полиции попросили Валерия Меладзе сделать с ними снимок на память, так что он не мог отказать в просьбе столь необычной компании.
Подписчики позитивно отреагировали на такую ситуацию, отметив, что артист замечательно выглядит. Они пожелали своему кумиру здоровья и творческого вдохновения, попросив чаще баловать фанатов интересными материалами.