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Валерий Меладзе опубликовал совместное фото с девушками-полицейскими в Instagram

Поклонники певца были обрадованы, заметив новое фото в Instagram. На нем Валерий Меладзе позирует перед камерой вместе с девушками – полицейскими, которые являются поклонницами его творчества.
Валерий Меладзе опубликовал совместное фото с девушками-полицейскими в Instagram

Знаменитость улыбается в камеру, а также сопроводил сюжет шуточным постом, упоминая о свободе и сладком плене. Сотрудницы российской туристической полиции попросили Валерия Меладзе сделать с ними снимок на память, так что он не мог отказать в просьбе столь необычной компании.

Подписчики позитивно отреагировали на такую ситуацию, отметив, что артист замечательно выглядит. Они пожелали своему кумиру здоровья и творческого вдохновения, попросив чаще баловать фанатов интересными материалами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:47

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