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Модель Jeep Renegade в России стала дороже

В России подорожала версия кроссовера Jeep Renegade. Комплектации авто Longitude, а также Sport подорожали на 40 000 и 75 000 рублей соответственно. При этом версии Limited, а также Trailhawk остались по цене прежними.

Модель Jeep Renegade в России стала дороже


Jeep на рынке РФ реализует четыре версии кроссовера сегмента SUV. При этом комплектация Sport доступна за 1 430 000 рублей (+75 000 руб.). Авто за данную сумму оснащается передним приводом. Под капотом расположена 1,6-литровая силовая установка на 110 л.с. Трансмиссией выступает механическая КПП. За 1 670 000 рублей доступна комплектация Longitude (+ 40 000 рублей).

Авто оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем с автоматической КПП. Производитель предлагает также версии Limited и Trailhawk. Данные модели, как и раньше можно приобрести за 2 030 000 и 2 105 000 рублей соответственно.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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