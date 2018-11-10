Модель Jeep Renegade в России стала дороже





Jeep на рынке РФ реализует четыре версии кроссовера сегмента SUV. При этом комплектация Sport доступна за 1 430 000 рублей (+75 000 руб.). Авто за данную сумму оснащается передним приводом. Под капотом расположена 1,6-литровая силовая установка на 110 л.с. Трансмиссией выступает механическая КПП. За 1 670 000 рублей доступна комплектация Longitude (+ 40 000 рублей).Авто оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем с автоматической КПП. Производитель предлагает также версии Limited и Trailhawk. Данные модели, как и раньше можно приобрести за 2 030 000 и 2 105 000 рублей соответственно.