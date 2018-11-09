Галина Польских рассказала журналистам о поездке за границу с разноцветными волосами





Георгий Данелия во время съемок картины “Я шагаю по Москве” часто заставлял звезду перекрашивать волосы, чтобы добиться желаемого результата, а дальше из-за Павла Чухрая она снова стала брюнеткой. Галина Польских должна была ехать не фестиваль в Канны, где показывался первый фильм, а руководство настояло, чтобы она вновь стала блондинкой.Вот только из-за ужасного качества советских красок волосы на голове у звезды стали иметь сине-зеленый оттенок, так что ей пришлось лететь в Париж, надев платок. Это привлекло внимание чиновника, который порекомендовал артистке привести себя в порядок и посетить парикмахерскую. Этот визит актриса сравнила с раем, но тогда она не стала делать маникюр из-за стеснения, хотя мастера предлагали такие услуги.