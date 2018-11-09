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Галина Польских рассказала журналистам о поездке за границу с разноцветными волосами

Во время беседы с журналистами актриса вспоминала самые курьезные ситуации из своей жизни. Галина Польских рассказала о поездке за границу с разноцветными волосами, отметив, что всегда любила экспериментировать со своим внешним видом.
Галина Польских рассказала журналистам о поездке за границу с разноцветными волосами

Георгий Данелия во время съемок картины “Я шагаю по Москве” часто заставлял звезду перекрашивать волосы, чтобы добиться желаемого результата, а дальше из-за Павла Чухрая она снова стала брюнеткой. Галина Польских должна была ехать не фестиваль в Канны, где показывался первый фильм, а руководство настояло, чтобы она вновь стала блондинкой.

Вот только из-за ужасного качества советских красок волосы на голове у звезды стали иметь сине-зеленый оттенок, так что ей пришлось лететь в Париж, надев платок. Это привлекло внимание чиновника, который порекомендовал артистке привести себя в порядок и посетить парикмахерскую. Этот визит актриса сравнила с раем, но тогда она не стала делать маникюр из-за стеснения, хотя мастера предлагали такие услуги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00

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