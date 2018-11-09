АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

Неровные черты лица с возрастом становятся заметнее - Ученые

С возрастом неровные черты лица становятся заметнее, а различие между двумя частями лица увеличивается. К такому выводу пришли учёные в Кембридже, США.
Неровные черты лица с возрастом становятся заметнее - Ученые


Учёные использовали для своих исследований цифровую визуализацию, просканировав лица более 190 людей в возрасте от 4 месяцев до 88 лет, для того, чтобы наглядно увидеть изменение асимметрии лица с возрастом. Наиболее заметные обвисания лица были замечены в нижней части, а также в области от бровей до носа, и от носа до подбородка.

Изучение изменения асимметрии лица с возрастом считается важным в области пластической хирургии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Александра Черно захотела
Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram
Кирилл Сафонов помогает наследнице Анастасии
Ани Лорак предстала перед подписчиками в образе
Компания Samsung официально представила
Ивана Дилова в Instagram заявила, что не желает
Маргарита Ларченко: «Мне ничуть не жаль Алёну
У звезды «Дома-2» Ильи Яббарова появилась целая
Неровные черты лица с возрастом становятся
Ошибка Microsoft лишила пользователей ОС Windows
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует
Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров решили дать
Психологи рассказали, как вернуть любовь после
Поклонники оценили красоту Алены Красновой на
Магнитная буря на Солнце стала причиной
Маска из киви поможет человеку избавиться от
Минстрой предложил ввести для населения РФ
Татьяна Навка блеснула грудью на светском
Михалкова во время брака с Гигинеишвили вызывала
Андрей Шабарин отказался от участия в конкурсе
В фильме "Фантастические твари" поклонники Гарри
Эксперты: Россия активно пополняет свои золотые
Анастасия Лисова обвинила врачей «скорой» в
Анна Хилькевич объяснила, почему пришла на модную
Ученые создали материал для затягивания
Ольга Слуцкер показала на видео борющегося с
Звезде «Дома-2» Элле Сухановой новый бой-френд
Ольга Рапунцель анонсирует в своем Instagram
Компания BMW рассекретила технические особенности
Валдис Пельш снимет фильм об Антарктиде
Просмотреть все новости