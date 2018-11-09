Неровные черты лица с возрастом становятся заметнее - Ученые





Учёные использовали для своих исследований цифровую визуализацию, просканировав лица более 190 людей в возрасте от 4 месяцев до 88 лет, для того, чтобы наглядно увидеть изменение асимметрии лица с возрастом. Наиболее заметные обвисания лица были замечены в нижней части, а также в области от бровей до носа, и от носа до подбородка.Изучение изменения асимметрии лица с возрастом считается важным в области пластической хирургии.