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Анастасия Лисова обвинила врачей «скорой» в халатном отношении к здоровью своей дочери

Участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова пожаловалась на врачей «скорой помощи», которые по ее мнению, недобросовестно отнеслись к здоровью ее дочери Мирославы и назначили стандартное лечение ОРЗ, даже не взяв у малышки анализов.

Лисовой пришлось вызвать «скорую», когда ее малышка почувствовала себя хуже, но когда врачи назначили стандартный набор процедур, Анастасию насторожил тот факт, что не были взяты анализы.

Анастасия Лисова обвинила врачей «скорой» в халатном отношении к здоровью своей дочери

Однако Лисова не стала дожидаться негативных результатов, а самостоятельно сдала анализы Мирославы и записалась на прием к педиатру. В результате у девочки диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и после правильных назначений врача, Мира начала поправляться.

Анастасия Лисова обвинила врачей «скорой» в халатном отношении к здоровью своей дочери

Впрочем, эмоциональный пост Анастасии произвел на подписчиков обратное впечатление и вызвал град негативных комментариев.

Анастасия Лисова обвинила врачей «скорой» в халатном отношении к здоровью своей дочери

Пользователи обвинили Лисову в том, что она купала девочку без трусиков в море и бассейне и даже сажала голой попой на песок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:10

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