Анастасия Лисова обвинила врачей «скорой» в халатном отношении к здоровью своей дочери





Лисовой пришлось вызвать «скорую», когда ее малышка почувствовала себя хуже, но когда врачи назначили стандартный набор процедур, Анастасию насторожил тот факт, что не были взяты анализы.Однако Лисова не стала дожидаться негативных результатов, а самостоятельно сдала анализы Мирославы и записалась на прием к педиатру. В результате у девочки диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и после правильных назначений врача, Мира начала поправляться.Впрочем, эмоциональный пост Анастасии произвел на подписчиков обратное впечатление и вызвал град негативных комментариев.Пользователи обвинили Лисову в том, что она купала девочку без трусиков в море и бассейне и даже сажала голой попой на песок.