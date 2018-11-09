Звезде «Дома-2» Элле Сухановой новый бой-френд поставил жесткие условия





Как рассказала Суханова журналу «Дом-2», ее роман начался в ресторане, когда незнакомый мужчина преподнес ей букет. По словам Эллы, он не знал, кто она и никогда не видел на экране.Когда знакомство состоялось, Элла рассказала новому ухажеру о «ДОМе-2» и он поставил ей жесткие условия. В частности, если девушка хочет серьезных отношений, то должна забыть о проекте, и Суханова «выбрала любовь».Пользователи скептически отнеслись к рассказу Эллы и назвали его «сочинением девочки 5-го класса». Поклонники телестройки напомнили, Сухановой, что она была «самая некрасивая на проекте» и предположили, что молодая женщина все придумала и ей просто хотелось бы чтобы все так и было.