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Ученые создали материал для затягивания повреждений и трещин

Американские ученые из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) создали материал для затягивания повреждений и трещин. Информация об это опубликована в научном издании Advanced Materials.
Ученые создали материал для затягивания повреждений и трещин


Специалисты рассказывают, что принцип его действия построен на процессе фотосинтеза, за который отвечают у растений хлоропласты. В их тонкую биологическую пленку были внедрены аминопропил-метакриламид, глюкозы и глюкооксидазы, после чего материал разрастается под воздействием солнечного света и затягивает повреждения. Со временем поверхность затвердевает.

Ученые намерены доработать свое изобретение. Отмечается, что пленка на данный момент слишком медленно затягивается и не отличается высокой прочностью. Для решения задачи специалисты намерены добавить в состав углерод, что сделает его более устойчивым.

По словам экспертов, если материал поступит на рынок, то он произведет фурор в производстве смартфонов. Благодаря ему трещины и сколы на поверхности гаджетов будут сами затягиваться, что позволит их владельцам значительно сэкономить. Это же касается и автомобильного транспорта.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:00

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