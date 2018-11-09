Алена Водонаева недовольна поздним отцовством Александра Градского





На сегодняшний день Александру Градскому исполнилось 68 лет, но это не умалило его желания стать очередной раз папой.Алена Водонаева посчитала, что в таком возрасте у родителей неизбежно возникают проблемы со здоровьем, и они отражаются на детях. И если с родителями, которым «на двоих 150 лет», что-то случится, то кто будет отвечать за ребенка.Напомним, что уже 15 лет Александр Градский состоит в гражданском браке с Мариной Коташенко, а в 2014 году она уже осчастливила музыканта сыном. Всего у Градского четверо детей: двое от третьего брака и двое от брака с Мариной Коташенко.