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Алена Водонаева недовольна поздним отцовством Александра Градского

На днях известного музыканта Александра Градского поздравляли с рождением четвертого ребенка, но некоторые знаменитости были возмущены его поздним отцовством, в частности свое недовольство высказала ведущая Алена Водонаева.

На сегодняшний день Александру Градскому исполнилось 68 лет, но это не умалило его желания стать очередной раз папой.

Алена Водонаева недовольна поздним отцовством Александра Градского

Алена Водонаева посчитала, что в таком возрасте у родителей неизбежно возникают проблемы со здоровьем, и они отражаются на детях. И если с родителями, которым «на двоих 150 лет», что-то случится, то кто будет отвечать за ребенка.

Алена Водонаева недовольна поздним отцовством Александра Градского

Напомним, что уже 15 лет Александр Градский состоит в гражданском браке с Мариной Коташенко, а в 2014 году она уже осчастливила музыканта сыном. Всего у Градского четверо детей: двое от третьего брака и двое от брака с Мариной Коташенко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:54

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