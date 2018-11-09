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Британка сбросила 107 килограмм, испугавшись смерти

Максин Врен, проживающая в Великобритании похудела на 107 килограмм, испугавшись смерти, которую ей прогнозировали врачи. Издание The Mirror сообщило об этом.
Британка сбросила 107 килограмм, испугавшись смерти


Врен исполнилось 33 года, когда она услышала неутешительный диагноз врачей, касающийся её веса. Они предлагали ей даже прибегнуть к желудочному шунтированию, так как опасались смертельного исхода в течение года. Женщина в 2013 году обратилась в центр похудения. Стимулом к уменьшению веса, стало известие о беременности сестры.

Первое от чего отказалась британка-это фаст-фуд. Дома она стала готовить только здоровую еду.

Через 3 года похудевшая Врен выходит замуж.

Организация Slimming World, которая помогает людям с ожирением, объявила британку женщиной года.

Максин Врен чувствует себя здоровой и счастливой, и благодарит диетологов, которые спасли ей жизнь.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 14:25

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