Британка сбросила 107 килограмм, испугавшись смерти





Врен исполнилось 33 года, когда она услышала неутешительный диагноз врачей, касающийся её веса. Они предлагали ей даже прибегнуть к желудочному шунтированию, так как опасались смертельного исхода в течение года. Женщина в 2013 году обратилась в центр похудения. Стимулом к уменьшению веса, стало известие о беременности сестры.Первое от чего отказалась британка-это фаст-фуд. Дома она стала готовить только здоровую еду.Через 3 года похудевшая Врен выходит замуж.Организация Slimming World, которая помогает людям с ожирением, объявила британку женщиной года.Максин Врен чувствует себя здоровой и счастливой, и благодарит диетологов, которые спасли ей жизнь.