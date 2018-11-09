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В Сети появились снимки градиентных задних крышек смартфона Elephone A5

В Сети появились фото градиентных задних крышек, которые готовятся к выходу версии Elephone A5. Их представляют в шести разных расцветках.

В Сети появились снимки градиентных задних крышек смартфона Elephone A5


Вскоре на рынок могут поступить устройства Elephone A5 в синем, светло-голубом, розово-черном, оранжевом, черном цветах. Эксперты отмечают, что дизайнеры, вдохновившиеся красотой природы, смогли продумать все особенности во внешнем виде моделей. Корпус девайса похвастается детализацией оттенков. В свою очередь производители оснастили модель Elephone A5 безрамочным 5,8-дюймовым экраном. Быстродействие смартфона обеспечивает чипсет MT6763. Оперативная память составляет 4 Гб. Флэш-память достигает 64 Гб. Разработчиками добавлены камеры на 16 Мп и 8 Мп.

Боковая сторона устройства имеет сканер отпечатков пальцев. Аппарат поддерживает модули Wi-Fi, Bluetooth 4.0, датчики P-Sensor, G-Sensor. Расценки на новые модели пока держаться в секрете.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:16

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