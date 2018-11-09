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Диетологи объяснили, почему полезно есть гранат натощак

Специалист по питанию Жан-Эль Хефни объяснил, почему полезно есть гранат натощак. Диетолог заявил, что растение является профилактическим средством от возникновения онкологических заболеваний.

Диетологи объяснили, почему полезно есть гранат натощак

В ходе исследования специалисты выяснили, что в состав граната входит вещество, похожее на гормон эстроген, который способен предотвратить развитие остеопороза, а также защитить от болезни Альцгеймера, которой страдают пожилые люди. Употребление этого плода поможет восстановить артериальное давление, снизит уровень холестерина, укрепляет иммунную систему. Также гранат обладает мощными очистительными свойствами и улучшит работу сердца.

Диетолог Жан-Эль Хефни уверяет, если употреблять гранат на голодный желудок, его польза будет увеличена в несколько раз. Особенно этот плод важен для людей, которые страдают сахарным диабетом, поскольку он влияет на уровень сахара в крови, а также способствует сбрасыванию излишнего веса.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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