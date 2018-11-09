Пять загадочных объектов в Антарктиде завели ученых в тупик





Авторы открытия опубликовали видео в сетях, а пользователи сразу обратили внимание на странные следы от сильного взрыва, расположенные не вершине горы. Рядом с ними под ледяным покровом находится неизвестный объект, имеющий вытянутую форму, после которого можно заметить вереницу спрятанных от людских глаз конструкций.Кроме того, тут четко виден вход пещеру, где тоже спрятан большой объект, но настоящей сенсацией стала пирамида, которая похожа на египетские аналоги и имеет 200-метровую высоту. Сейчас после таяния вечной мерзлоты сооружение стало хорошо видно со спутников, но кто его построил - остается загадкой.