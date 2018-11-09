Ксения Собчак назвала «глупость» залогом популярности Ольги Бузовой

«Много раз уже повторяла: я за Ольгу рада, считаю, что она сделала прекрасную карьеру» - высказалась тогда Собчак по поводу творчества Бузовой.





На днях Ксения посетила Youtube-шоу известного рэп-исполнителя Басты «Gazlive», в котором музыкант обсуждает со своими гостями вопросы, часто задаваемые в комментариях телезрителями.Как оказалось, один из вопросов, который адресовали Собчак, касался ее коллеги Ольги Бузовой, а если быть точнее, предполагала ли Ксения, что экс-участница «Дома-2» станет настолько популярной.Собчак отметила, что Бузова, хоть и была всегда очень запоминающейся и яркой, но на реалити-шоу «Дом-2» постоянно играла определенную роль – этакой глупышки. По словам Ксении, Ольга продолжает играть эту роль и сейчас, несмотря даже на то, что она далеко не глупая девушка, ведь имеет два высших образования, а ее годовой заработок составляет примерно два миллиона долларов.Скандальная журналистка убеждена, что именно в этом заключается основной рецепт успеха поющей телеведущей. Ведь умные и образованные люди, которых показывают по телевизору, выматывают и злят большую часть телезрителей, поэтому им становится неинтересно, так как многих вещей они попросту не понимают, что в итоге приводит к тому, что они ощущают свою неполноценность.Смотреть же на похожих на Ольгу Бузову телегероев зрителям куда больше нравится, ведь они хоть и критикуют телеведущую «Дома-2» за ее глупость, но все-таки продолжают за ней наблюдать, так как на ее фоне их самооценка взлетает «к небесам».К слову, в этом году на «Премии МУЗ-TV 2018. Трансформация» Ксения Собчак и Ольга Бузова представили совместный номер. Компанию телеведущим реалити-шоу «Дом-2» составил король поп-музыки Филипп Киркоров.