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В России собираются создать индивидуальную программу техосмотров

На территории России планируют создать индивидуальную программу техосмотров. Их собираются привязать к пробегу и ДТП за счёт запуска механизма электронных паспортов.

В России собираются создать индивидуальную программу техосмотров


Данным проектом занимается компания «Электронный паспорт». Она является частью госкорпорации «Ростех». Специфика новой технологии заключается в том, что в облачное хранилище будет поступать информация об авто. Она будет записываться в виде истории автомобиля. При этом для информации про персону водителя сделают исключение. Сейчас специалистами продумывается механизм, при помощи которого можно сделать отдельную программу техосмотра для авто на базе информации о нём. В данном случае будут использоваться сведения о пробеге, ДТП, а также прочем.

«Плохая» история подразумевает частые и дорогие техосмотры, а «хорошая» история - более бюджетный техосмотр. Чтобы новая система заработала, потребуется длительный срок.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:07

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