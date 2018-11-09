В России собираются создать индивидуальную программу техосмотров





Данным проектом занимается компания «Электронный паспорт». Она является частью госкорпорации «Ростех». Специфика новой технологии заключается в том, что в облачное хранилище будет поступать информация об авто. Она будет записываться в виде истории автомобиля. При этом для информации про персону водителя сделают исключение. Сейчас специалистами продумывается механизм, при помощи которого можно сделать отдельную программу техосмотра для авто на базе информации о нём. В данном случае будут использоваться сведения о пробеге, ДТП, а также прочем.«Плохая» история подразумевает частые и дорогие техосмотры, а «хорошая» история - более бюджетный техосмотр. Чтобы новая система заработала, потребуется длительный срок.