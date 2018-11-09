АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

В Росии появится новая профессия цифровой куратор

Скоро в России появится новая профессия, имеющая название цифровой куратор. На основе информации, предоставленной изданием "Российская газета", в данное время разрабатываются проф стандарты для специальности, ранее не существовавшей в стране.
В Росии появится новая профессия цифровой куратор


В обязанности цифровых консультантов будет входить оказание помощи лицам пожилого возраста. Это касается пользования различными интернет-сервисами, которые принимают платежи за коммунальные услуги, что также относится к различным операциям с документами в сети.

В этом году планируется открытие учебных заведений, созданных для обучения специалистов такого профиля. Проф стандарт для такой профессии будущего проходит регистрацию в Министерстве Юстиции России.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская опубликовала в Instagram
Уфолог выявил на Марсе таинственные древние
В Сибири найдена самая полезная в мире рыба
Модель Chevrolet Corvette Z06 создали в особой
В возрасте 54 лет скончался актер «Ералаша»
Ольга Казаченко поддержала ставшего недавно отцом
Внучка Николая Караченцова показала в Instagram
В России собираются создать индивидуальную
В Перми обнажённый мужчина ночью проник в
«Не имею права долго болеть»: Серябкина
Сын Олега Газманова опубликовал в Instagram
Ксения Собчак назвала «глупость» залогом
Андрей Малахов рассказал о первых шагах
В Росии появится новая профессия цифровой куратор
Ученые: Больших озер под ледяными потоками в
В ДНР предотвратили обрыв на опорах ЛЭП,
«Одержимые» спортзалом мужчины часто впадают в
Саша Гобозов заявил, что Ольгу Васильевну
В Роскачестве составили рейтинг лучших
Варнава «зажгла» подписчиков в Instagram
Ученые раскрыли тайну низкого роста пигмеев
Кровяное давление снижается под воздействием
Тимур Еремеев после теста ДНК предложил Карине
Американец снял на камеру полет эскадры НЛО в
Тамара Глоба в ток-шоу "Жена.История Любви"
Мать тренера по фигурному катанию Этери
Ученые: Расшифрована ДНК самой древней мумии
Максим Галкин не планирует переносить гастроли
Телепроект "Дом-2" оплатит свадьбу Саши Черно и
Мама Ольги Бузовой назвала беременность дочери
Просмотреть все новости