В Росии появится новая профессия цифровой куратор





В обязанности цифровых консультантов будет входить оказание помощи лицам пожилого возраста. Это касается пользования различными интернет-сервисами, которые принимают платежи за коммунальные услуги, что также относится к различным операциям с документами в сети.В этом году планируется открытие учебных заведений, созданных для обучения специалистов такого профиля. Проф стандарт для такой профессии будущего проходит регистрацию в Министерстве Юстиции России.