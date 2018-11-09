В Росии появится новая профессия цифровой куратор
Скоро в России появится новая профессия, имеющая название цифровой куратор. На основе информации, предоставленной изданием "Российская газета", в данное время разрабатываются проф стандарты для специальности, ранее не существовавшей в стране.
В обязанности цифровых консультантов будет входить оказание помощи лицам пожилого возраста. Это касается пользования различными интернет-сервисами, которые принимают платежи за коммунальные услуги, что также относится к различным операциям с документами в сети.
В этом году планируется открытие учебных заведений, созданных для обучения специалистов такого профиля. Проф стандарт для такой профессии будущего проходит регистрацию в Министерстве Юстиции России.
В обязанности цифровых консультантов будет входить оказание помощи лицам пожилого возраста. Это касается пользования различными интернет-сервисами, которые принимают платежи за коммунальные услуги, что также относится к различным операциям с документами в сети.
В этом году планируется открытие учебных заведений, созданных для обучения специалистов такого профиля. Проф стандарт для такой профессии будущего проходит регистрацию в Министерстве Юстиции России.
Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:31