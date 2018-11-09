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Кровяное давление снижается под воздействием синего света - Ученые

Учёные провели ряд экспериментов, благодаря которым установили, что влияние синего света помогает снизить давление в организме человека и значительно улучшить работу сердца. Эту информацию осветило тематическое зарубежное издание.
Кровяное давление снижается под воздействием синего света - Ученые


Опыт с воздействием синего света в 450 нанометров показал, что в отличие от ультрафиолетового, синий свет не считается канцерогенным эффектом. Для того, чтобы оценить степень воздействия до и после облучения, учёные осуществляли контроль за изменением артериального давления всех добровольцев.

Специалисты обнаружили понижение давления, равноценное тому, которое прослеживается при употреблении лекарственных средств. Также происходит увеличение уровня оксида азота, помогающего работе сердца.

Этот метод помогает снизить кровяное давление, не прибегая к употреблению таблеток, так считает профессор университета Суррея Кристиан Хейсс. Переносные приборы, излучающие такой свет, снизят появление гипертонии.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 09:37

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