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Актёр Фёдор Добронравов показал в Instagram трогательное фото с внучкой

Счастливый дедушка, известный актёр Фёдор Добронравов порадовал своих поклонников, разместив в Instagram трогательное фото со своей 2-летней внучкой Василисой. Снимок за короткое время собрал больше тринадцати тысяч лайков и сотни позитивных комментариев.

Актёр Фёдор Добронравов показал в Instagram трогательное фото с внучкой

Звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов крайне редко делится в социальных сетях кадрами из семейного альбома. Недавно он всё же порадовал поклонников снимком с подросшей внучкой. На нём знаменитый дед и маленькая Василиса улыбаются и выглядят абсолютно счастливыми. Комментируя фотографию, поклонники умиляются радостными лицами и замечают, что внучка очень похожа на своего дедушку.

Напомним, что в семье актёра Фёдора Добронравова и его жены Ирины выросло двое прекрасных сыновей – Виктор и Иван. Оба они стали актёрами, как и их отец. Старший сын уже подарил Фёдору и Ирине внучек – 8-летнюю Варвару и 2-летнюю Василису.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:46

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