Актёр Фёдор Добронравов показал в Instagram трогательное фото с внучкой
Счастливый дедушка, известный актёр Фёдор Добронравов порадовал своих поклонников, разместив в Instagram трогательное фото со своей 2-летней внучкой Василисой. Снимок за короткое время собрал больше тринадцати тысяч лайков и сотни позитивных комментариев.
Звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов крайне редко делится в социальных сетях кадрами из семейного альбома. Недавно он всё же порадовал поклонников снимком с подросшей внучкой. На нём знаменитый дед и маленькая Василиса улыбаются и выглядят абсолютно счастливыми. Комментируя фотографию, поклонники умиляются радостными лицами и замечают, что внучка очень похожа на своего дедушку.
Напомним, что в семье актёра Фёдора Добронравова и его жены Ирины выросло двое прекрасных сыновей – Виктор и Иван. Оба они стали актёрами, как и их отец. Старший сын уже подарил Фёдору и Ирине внучек – 8-летнюю Варвару и 2-летнюю Василису.
Звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов крайне редко делится в социальных сетях кадрами из семейного альбома. Недавно он всё же порадовал поклонников снимком с подросшей внучкой. На нём знаменитый дед и маленькая Василиса улыбаются и выглядят абсолютно счастливыми. Комментируя фотографию, поклонники умиляются радостными лицами и замечают, что внучка очень похожа на своего дедушку.
Напомним, что в семье актёра Фёдора Добронравова и его жены Ирины выросло двое прекрасных сыновей – Виктор и Иван. Оба они стали актёрами, как и их отец. Старший сын уже подарил Фёдору и Ирине внучек – 8-летнюю Варвару и 2-летнюю Василису.