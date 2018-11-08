Актёр Фёдор Добронравов показал в Instagram трогательное фото с внучкой

Звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов крайне редко делится в социальных сетях кадрами из семейного альбома. Недавно он всё же порадовал поклонников снимком с подросшей внучкой. На нём знаменитый дед и маленькая Василиса улыбаются и выглядят абсолютно счастливыми. Комментируя фотографию, поклонники умиляются радостными лицами и замечают, что внучка очень похожа на своего дедушку.Напомним, что в семье актёра Фёдора Добронравова и его жены Ирины выросло двое прекрасных сыновей – Виктор и Иван. Оба они стали актёрами, как и их отец. Старший сын уже подарил Фёдору и Ирине внучек – 8-летнюю Варвару и 2-летнюю Василису.