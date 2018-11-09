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Сергей Жуков назвал главную причину расставания семейных пар

На своей страничке в Instagram известный певец, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился мыслями о том, что знает причину, по которой распадается множество семей. И название ей «бытовуха».

Сергей Жуков назвал главную причину расставания семейных пар

В своём посте Жуков вспоминает семейные пары, которые были очень счастливы некоторое время, но потом распались, не выдержав испытаний общим бытом. При этом в его семье, уверяет Сергей, всё отлично. У него есть любимая им и любящая его жена и замечательные детишки. Жуков предложил убедиться в этом всем желающим лично, проследив историю их семьи по их с женой публикациям.

Опытом создания крепких семейных отношений певец с женой Региной планируют поделиться со всеми молодожёнами, которые посетят их мастер-класс. Он пообещал ответить на все заданные вопросы и поделиться некоторыми секретами укрепления семейной жизни.

Отметим, что у лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова и его жены, экс-участницы группы «Сливки» Регины Бурд общие не только быт, семья и дети, но и работа. У них несколько общих бизнес-проектов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00

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