Сергей Жуков назвал главную причину расставания семейных пар
На своей страничке в Instagram известный певец, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился мыслями о том, что знает причину, по которой распадается множество семей. И название ей «бытовуха».
В своём посте Жуков вспоминает семейные пары, которые были очень счастливы некоторое время, но потом распались, не выдержав испытаний общим бытом. При этом в его семье, уверяет Сергей, всё отлично. У него есть любимая им и любящая его жена и замечательные детишки. Жуков предложил убедиться в этом всем желающим лично, проследив историю их семьи по их с женой публикациям.
Опытом создания крепких семейных отношений певец с женой Региной планируют поделиться со всеми молодожёнами, которые посетят их мастер-класс. Он пообещал ответить на все заданные вопросы и поделиться некоторыми секретами укрепления семейной жизни.
Отметим, что у лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова и его жены, экс-участницы группы «Сливки» Регины Бурд общие не только быт, семья и дети, но и работа. У них несколько общих бизнес-проектов.
В своём посте Жуков вспоминает семейные пары, которые были очень счастливы некоторое время, но потом распались, не выдержав испытаний общим бытом. При этом в его семье, уверяет Сергей, всё отлично. У него есть любимая им и любящая его жена и замечательные детишки. Жуков предложил убедиться в этом всем желающим лично, проследив историю их семьи по их с женой публикациям.
Опытом создания крепких семейных отношений певец с женой Региной планируют поделиться со всеми молодожёнами, которые посетят их мастер-класс. Он пообещал ответить на все заданные вопросы и поделиться некоторыми секретами укрепления семейной жизни.
Отметим, что у лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова и его жены, экс-участницы группы «Сливки» Регины Бурд общие не только быт, семья и дети, но и работа. У них несколько общих бизнес-проектов.