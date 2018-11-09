Сергей Жуков назвал главную причину расставания семейных пар

В своём посте Жуков вспоминает семейные пары, которые были очень счастливы некоторое время, но потом распались, не выдержав испытаний общим бытом. При этом в его семье, уверяет Сергей, всё отлично. У него есть любимая им и любящая его жена и замечательные детишки. Жуков предложил убедиться в этом всем желающим лично, проследив историю их семьи по их с женой публикациям.Опытом создания крепких семейных отношений певец с женой Региной планируют поделиться со всеми молодожёнами, которые посетят их мастер-класс. Он пообещал ответить на все заданные вопросы и поделиться некоторыми секретами укрепления семейной жизни.Отметим, что у лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова и его жены, экс-участницы группы «Сливки» Регины Бурд общие не только быт, семья и дети, но и работа. У них несколько общих бизнес-проектов.