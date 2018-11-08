Ученые: Частые перепады настроения могут указывать на шизофрению





Медики рассказывают, что идентифицировать больного шизофренией бывает очень сложно. Окружающие считают, что человек испытывает проблемы с возрастом, а иногда странное поведение оправдывают стрессом. Также сложность диагностики заболевания осложнена невозможностью его определения при помощи традиционных анализов и МРТ.Ученые отмечают, что первые проявления шизофрении происходят в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет. Признаки заболевания схожи с проблемами переходного возраста: замкнутое поведение, сложности в общении, неадекватные и частые перемены настроения. Появление галлюцинаций, бреда и сложности с речью могут указывать на сложное психологическое заболевание.Специалисты рассказывают, что галлюцинации проявляются в виде визуальных или слуховых проявлений, отсутствующих в реальности. Как правило, они выражаются в беспокойных видениях или странных голосах. Также опасения должна вызвать апатия, ослабленное внимание, ухудшение мыслительных способностей. В случае, если у человека начинают появляться подобные симптомы, то ему необходимо обратиться к специалисту, чтобы начать бороться с болезнью уже на ранней стадии.