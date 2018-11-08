Ученые: Частые перепады настроения могут указывать на шизофрению
Международная группа ученых по результатам исследования установила, что частые перепады настроения могут указывать на шизофрению. Специалисты отмечают, что заболеванием страдает лишь один процент населения Земли, однако очень важно выявить его на ранней стадии.
Медики рассказывают, что идентифицировать больного шизофренией бывает очень сложно. Окружающие считают, что человек испытывает проблемы с возрастом, а иногда странное поведение оправдывают стрессом. Также сложность диагностики заболевания осложнена невозможностью его определения при помощи традиционных анализов и МРТ.
Ученые отмечают, что первые проявления шизофрении происходят в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет. Признаки заболевания схожи с проблемами переходного возраста: замкнутое поведение, сложности в общении, неадекватные и частые перемены настроения. Появление галлюцинаций, бреда и сложности с речью могут указывать на сложное психологическое заболевание.
Специалисты рассказывают, что галлюцинации проявляются в виде визуальных или слуховых проявлений, отсутствующих в реальности. Как правило, они выражаются в беспокойных видениях или странных голосах. Также опасения должна вызвать апатия, ослабленное внимание, ухудшение мыслительных способностей. В случае, если у человека начинают появляться подобные симптомы, то ему необходимо обратиться к специалисту, чтобы начать бороться с болезнью уже на ранней стадии.
Медики рассказывают, что идентифицировать больного шизофренией бывает очень сложно. Окружающие считают, что человек испытывает проблемы с возрастом, а иногда странное поведение оправдывают стрессом. Также сложность диагностики заболевания осложнена невозможностью его определения при помощи традиционных анализов и МРТ.
Ученые отмечают, что первые проявления шизофрении происходят в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет. Признаки заболевания схожи с проблемами переходного возраста: замкнутое поведение, сложности в общении, неадекватные и частые перемены настроения. Появление галлюцинаций, бреда и сложности с речью могут указывать на сложное психологическое заболевание.
Специалисты рассказывают, что галлюцинации проявляются в виде визуальных или слуховых проявлений, отсутствующих в реальности. Как правило, они выражаются в беспокойных видениях или странных голосах. Также опасения должна вызвать апатия, ослабленное внимание, ухудшение мыслительных способностей. В случае, если у человека начинают появляться подобные симптомы, то ему необходимо обратиться к специалисту, чтобы начать бороться с болезнью уже на ранней стадии.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:00