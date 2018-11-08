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Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 наделили обновлением прошивки

Флагманский смартфон версии Xiaomi Mi Mix 3 наделили обновлением прошивки. Теперь для камеры предусматривается дополнительный режим, который носит название Super Night Scene Mode.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 наделили обновлением прошивки

Разработчиками было обещано, что смартфон теперь сможет делать фото в ночное время суток более насыщенными, а также качественными. Примечательным является то, что обновление оболочки произошло только через несколько дней после того, как вышла предшествующая версия. В данном случае произведено исправление некоторых ошибок обнаруженных в работе девайса. Хотя прочие модели китайской марки не обладают аналогичным режимом съемки, подобные улучшения в дальнейшем выпустят для популярных гаджетов Xiaomi Mi 8, а также Xiaomi Mi Mix 2S. Руководство бренда собирается продолжить совершенствовать оболочку популярного флагманского смартфона.

Раньше сообщалось, что Apple уменьшает производство современных «бюджетных» смартфонов версии iPhone XR.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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