Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 наделили обновлением прошивки
Флагманский смартфон версии Xiaomi Mi Mix 3 наделили обновлением прошивки. Теперь для камеры предусматривается дополнительный режим, который носит название Super Night Scene Mode.
Разработчиками было обещано, что смартфон теперь сможет делать фото в ночное время суток более насыщенными, а также качественными. Примечательным является то, что обновление оболочки произошло только через несколько дней после того, как вышла предшествующая версия. В данном случае произведено исправление некоторых ошибок обнаруженных в работе девайса. Хотя прочие модели китайской марки не обладают аналогичным режимом съемки, подобные улучшения в дальнейшем выпустят для популярных гаджетов Xiaomi Mi 8, а также Xiaomi Mi Mix 2S. Руководство бренда собирается продолжить совершенствовать оболочку популярного флагманского смартфона.
Раньше сообщалось, что Apple уменьшает производство современных «бюджетных» смартфонов версии iPhone XR.
Разработчиками было обещано, что смартфон теперь сможет делать фото в ночное время суток более насыщенными, а также качественными. Примечательным является то, что обновление оболочки произошло только через несколько дней после того, как вышла предшествующая версия. В данном случае произведено исправление некоторых ошибок обнаруженных в работе девайса. Хотя прочие модели китайской марки не обладают аналогичным режимом съемки, подобные улучшения в дальнейшем выпустят для популярных гаджетов Xiaomi Mi 8, а также Xiaomi Mi Mix 2S. Руководство бренда собирается продолжить совершенствовать оболочку популярного флагманского смартфона.
Раньше сообщалось, что Apple уменьшает производство современных «бюджетных» смартфонов версии iPhone XR.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00