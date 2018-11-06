АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Apple уменьшает производство «бюджетных» смартфонов iPhone XR

Компания Apple вследствие низкого спроса уменьшает производство «бюджетных» смартфонов версии iPhone XR. Бренд не планирует расширять производство новинки в рамках предприятий-партнёров американского вендора.

Apple уменьшает производство «бюджетных» смартфонов iPhone XR


В октябре спрос на устройство iPhone XR оказался меньше, чем рассчитывали «яблочные» топ-менежеры. Вследствие этого контрактные производители смартфона Pegatron и Foxconn получили распоряжение, подразумевающее приостановку реализации программы, направленной на расширение производственных линий, занимающихся сборкой iPhone XR. Так из 60 линий Foxconn, занимающихся выпуском iPhone XR, сейчас применяются только 45. Из этого следует, что сборочные линии Foxconn будут ежедневно выпускать около 100 000 смартфонов iPhone XR, чтобы отразить сегодняшний спрос на устройства. В свою очередь это на 25% меньше оптимистичного первоначального прогноза «яблочной» компании.

Стоит отметить, что Apple начала продавать отремонтированные смартфоны iPhone 8, а также 8 Plus от 500 долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские ученые научили робота и дрона вместе
Названа разница между зимним и летним бензином
Белки канцерогенного паразита печени могут
Apple уменьшает производство «бюджетных»
Полина Гагарина впервые стала ведущей русского
Сильно похудевшая Джулия Ванг из «Битвы
Екатерина Колисниченко изменила имидж и стала
Ольга Бузова в Instagram показала живое
Очевидец из Индии снял на камеру планету Нибиру
Группа «Ночные снайперы» отметила 25-летие в
Редкий снимок Софии Ротару в леопардовом пальто
Ученые: Дно Марианской впадины может скрывать
Сергей Крылов покинул телепроект «Дом-2» и
Ченнинг Татум познакомил свою дочь с новой
Светлана Ходченкова показала стройные ноги в
Уфологи: Приближающаяся Черная дыра избавит Землю
«Она обошла меня сзади и вцепилась в спину»:
Седокова поделилась забавной зарисовкой в стиле
Яна Кошкина «голым» фото призвала фанатов
В интернет попали снимки располневшей Ольги
На выставке MWC Asus презентует смартфон Zenfone 6
Adidas будет использовать дополненную реальность
Ученые: Озоновый слой в земной стратосфере
В Японии создан «умный» банкомат для борьбы с
Суд обязал короля Бельгии пройти тест на отцовство
В Перу вандалы после разграбления 5000-летнего
Ольга Жарикова ностальгирует по телепроекту
На снимках астероида Рюгу уфологи обнаружили НЛО
Ученые: Океаны Земли «кишат» синдиальными
В Сети появились данные о новом неизвестном
Просмотреть все новости