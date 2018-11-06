Apple уменьшает производство «бюджетных» смартфонов iPhone XR
Компания Apple вследствие низкого спроса уменьшает производство «бюджетных» смартфонов версии iPhone XR. Бренд не планирует расширять производство новинки в рамках предприятий-партнёров американского вендора.
В октябре спрос на устройство iPhone XR оказался меньше, чем рассчитывали «яблочные» топ-менежеры. Вследствие этого контрактные производители смартфона Pegatron и Foxconn получили распоряжение, подразумевающее приостановку реализации программы, направленной на расширение производственных линий, занимающихся сборкой iPhone XR. Так из 60 линий Foxconn, занимающихся выпуском iPhone XR, сейчас применяются только 45. Из этого следует, что сборочные линии Foxconn будут ежедневно выпускать около 100 000 смартфонов iPhone XR, чтобы отразить сегодняшний спрос на устройства. В свою очередь это на 25% меньше оптимистичного первоначального прогноза «яблочной» компании.
Стоит отметить, что Apple начала продавать отремонтированные смартфоны iPhone 8, а также 8 Plus от 500 долларов.
В октябре спрос на устройство iPhone XR оказался меньше, чем рассчитывали «яблочные» топ-менежеры. Вследствие этого контрактные производители смартфона Pegatron и Foxconn получили распоряжение, подразумевающее приостановку реализации программы, направленной на расширение производственных линий, занимающихся сборкой iPhone XR. Так из 60 линий Foxconn, занимающихся выпуском iPhone XR, сейчас применяются только 45. Из этого следует, что сборочные линии Foxconn будут ежедневно выпускать около 100 000 смартфонов iPhone XR, чтобы отразить сегодняшний спрос на устройства. В свою очередь это на 25% меньше оптимистичного первоначального прогноза «яблочной» компании.
Стоит отметить, что Apple начала продавать отремонтированные смартфоны iPhone 8, а также 8 Plus от 500 долларов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00