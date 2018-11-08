В Москве из ТРЦ "Ереван Плаза" эвакуируют людей
В Москве оперативно эвакуируют людей из здания торгового центра «Ереван Плаза». Якобы существует угроза взрыва.
Людей эвакуируют по адресу: Б.Тульская, 13. На улицу выходят посетители и сотрудники ТРЦ.
Официально данные сведения пока не подтвердили никакие службы.
Людей эвакуируют по адресу: Б.Тульская, 13. На улицу выходят посетители и сотрудники ТРЦ.
Официально данные сведения пока не подтвердили никакие службы.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:43