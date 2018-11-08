Вечерами Ольгу Бузову развлекает пиар-агент и прислуга

«Бузова, тебе уже пора мужчину себе найти, а не устраивать показы у себя дома, да еще и в присутствии своей прислуги!», «Ольга, а вы не думали о том, что не правильно практически обнажаться перед своим пиар-агентом? Как-то странно все это выглядит!» - продолжают писать в Сети.

После посещения закрытой торговли именных брендов в столице Ольга Бузова тут же отправилась к себе домой, где она решила организовать настоящий показ.Сначала телезнаменитость пыталась снимать себя самостоятельно, однако потом передала телефон в руки своего пиар-агента Антона Богославского, который в последнее время довольно часто появляется в ее публикациях в Stories.Не секрет, что Антон для Ольги, по сути, является «концертной прислугой», однако многих интернет-пользователей не перестает интересовать, почему Бузова так много времени проводит с Богославским. Некоторые фолловеры уверены, что телеведущая реалити-шоу «Дом-2» держит молодого человека в так называемой «friend-зоне», ведь длинноволосая красавица это не только умеет, но и часто практикует.Правда, все это не помешало Бузовой практически обнажиться перед Антоном, заставляя его снимать видеоролики с ней, перемеряющий приобретенные наряды. Ольга, как можно наблюдать, воспринимает Богославского как подружку, перед которой не зазорно будет и обнажиться.На данный момент интернет-пользователи говорят о том, что Ольга Бузова приглашает к себе домой всю эту «концертную прислугу» только для того, чтобы хоть кем-то заполнить свои одинокие вечера. Ведь на страничке знаменитости в Stories можно увидеть, что в ее квартире находится еще и какая-то девушка.К примеру, это можно увидеть на видео, где незнакомка и пиар-агент Ольги пытаются помочь Бузовой снять с нее длинные сапоги. Нашему порталу не удалось выяснить, кто же была та девушка, но в Сети принялись поговаривать о том, что ведущей «Дома-2» следует поскорее обзавестись молодым человеком, а не устраивать у себя дома шоу.