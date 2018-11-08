56-летняя актриса Мег Райан тайно вышла замуж





По информации того же источника стало известно, что мужем Мег Райан стал 67-летний певец Джон Мелленкамп, с которым у звезды были романтические отношения ещё с 2011 года. В 2017 году Джон сделал Мег предложение, которое она с радостью приняла. И вот пара оформила свои отношения официально – сообщил информатор.Свадьба проходила на ранчо певца в Индиане. Приглашены были только самые близкие друзья и родственники новобрачных, всего около двадцати человек. В их числе пятеро детей Джона от предыдущих браков и двое детей Мег. Также источник сообщил, что Мелленкамп исполнил на свадьбе серенаду для супруги, написанную им в её честь.