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Пользователи Facebook вскоре смогут удалять отправленные сообщения

Недавно стало известно о предстоящем нововведении для пользователей мессенджера Facebook. В скором будущем разработчики планируют добавить функцию удаления отправленного сообщения.

Пользователи Facebook вскоре смогут удалять отправленные сообщения

Коснётся эта функция непрочитанных адресатом сообщений, и отправитель будет иметь возможность удалить их в течение десяти минут. Ограничение во времени достаточно небольшое в сравнении с некоторыми другими мессенджерами, но и оно даст возможность избежать пользователями многих ошибок и недоразумений.

Пока разработчики тестируют функцию удаления сообщений только для iOS, но вскоре, вероятно, станет доступна и для других популярных платформ.

Напомним, что недавно хакерами была выложена в Сеть личная переписка около 80 тысяч пользователей Facebook. При этом они утверждали, что в их руках находятся данные около 120 млн. пользователей популярной социальной сети.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:45

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