Пользователи Facebook вскоре смогут удалять отправленные сообщения





Коснётся эта функция непрочитанных адресатом сообщений, и отправитель будет иметь возможность удалить их в течение десяти минут. Ограничение во времени достаточно небольшое в сравнении с некоторыми другими мессенджерами, но и оно даст возможность избежать пользователями многих ошибок и недоразумений.Пока разработчики тестируют функцию удаления сообщений только для iOS, но вскоре, вероятно, станет доступна и для других популярных платформ.Напомним, что недавно хакерами была выложена в Сеть личная переписка около 80 тысяч пользователей Facebook. При этом они утверждали, что в их руках находятся данные около 120 млн. пользователей популярной социальной сети.