Новый вертолет Ми-38 совершил первый полет
Руководитель холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что новый вертолет Ми-38 совершил первый полет. Об этом он сообщил во время форума Airshow China.
Ми-38 представляет собой новейшую версию транспортно-десантной машины, разработанной по заказу Министерства обороны. Новый вертолет должен заменить в войсках различные модификации Ми-8. Серийное производство новой техники будет налажено на Казанском вертолетном заводе. Кроме военной модификации, вертолет может производиться в пассажирской, грузовой и премиум-версиях. Дальность полета Ми-38 составляет 1300 километров.
Также Андрей Богинский заявил, что до конца текущего года «Вертолеты России» рассчитывают получить сертификат на вертолет Ка-62.
Ми-38 представляет собой новейшую версию транспортно-десантной машины, разработанной по заказу Министерства обороны. Новый вертолет должен заменить в войсках различные модификации Ми-8. Серийное производство новой техники будет налажено на Казанском вертолетном заводе. Кроме военной модификации, вертолет может производиться в пассажирской, грузовой и премиум-версиях. Дальность полета Ми-38 составляет 1300 километров.
Также Андрей Богинский заявил, что до конца текущего года «Вертолеты России» рассчитывают получить сертификат на вертолет Ка-62.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:42