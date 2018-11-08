Новый вертолет Ми-38 совершил первый полет





Ми-38 представляет собой новейшую версию транспортно-десантной машины, разработанной по заказу Министерства обороны. Новый вертолет должен заменить в войсках различные модификации Ми-8. Серийное производство новой техники будет налажено на Казанском вертолетном заводе. Кроме военной модификации, вертолет может производиться в пассажирской, грузовой и премиум-версиях. Дальность полета Ми-38 составляет 1300 километров.Также Андрей Богинский заявил, что до конца текущего года «Вертолеты России» рассчитывают получить сертификат на вертолет Ка-62.