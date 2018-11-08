Фанаты Анастасии Решетовой уверены, что она в тайне вышла замуж за Тимати





Анастасия Решетова часто делает публикации в социальной сети. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным Тимати. В комментарии к снимку модель не стала ничего писать, она поставила только букву: "М". Поклонники Анастасии Решетовой увидев фото пришли к выводу, что она в тайне вышла замуж за Тимати. Дело в том, что на руке модели появилось кольцо, которое весьма похоже на обручальное. Также некоторые решили, что буква "М" означает муж.Под публикацией знаменитости развернулась настоящая дискуссия. Некоторые пользователи Сети решили, что Анастасия Решетова беременна, и ее пост означает пол будущего ребенка. Публикация возлюбленной рэп-исполнителя Тимати всего за несколько десятков минут собрала более 217 тысяч отметок "Мне нравится".