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Фанаты Анастасии Решетовой уверены, что она в тайне вышла замуж за Тимати

Преданные поклонники Анастасии Решетовой уверены, что модель в тайне от всех вышла замуж за рэп-исполнителя Тимати. На такие выводы фанатов знаменитости натолкнуло недавно опубликованное фото в Instagram.

Фанаты Анастасии Решетовой уверены, что она в тайне вышла замуж за Тимати

Анастасия Решетова часто делает публикации в социальной сети. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным Тимати. В комментарии к снимку модель не стала ничего писать, она поставила только букву: "М". Поклонники Анастасии Решетовой увидев фото пришли к выводу, что она в тайне вышла замуж за Тимати. Дело в том, что на руке модели появилось кольцо, которое весьма похоже на обручальное. Также некоторые решили, что буква "М" означает муж.

Фанаты Анастасии Решетовой уверены, что она в тайне вышла замуж за Тимати

Под публикацией знаменитости развернулась настоящая дискуссия. Некоторые пользователи Сети решили, что Анастасия Решетова беременна, и ее пост означает пол будущего ребенка. Публикация возлюбленной рэп-исполнителя Тимати всего за несколько десятков минут собрала более 217 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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