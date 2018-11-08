«Ростелеком» отразил мощнейшую DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.ru





Атака мощностью больше 30-50 Гбит/c является серьезным испытанием. Самостоятельно защититься от подобных атак в данном случае очень сложно, не потеряв легитимный трафик конечных пользователей защищаемого ресурса. В 2017 году около 25 процентов сервис-провайдеров были подвержены DDoS-атакам мощностью более 100 Гбит/с. При этом 7% компаний сообщили о DDoS-атаках интенсивностью больше 200 Гбит/с. На Dtel.ru DDoS-атака длилась свыше 15 часов. В 2017 году с такими продолжительными атаками сталкивалось только 1% компаний. Атака в 85% случаев длилась не больше получаса.Сервис «Ростелеком» может на магистральной сети оператора отражать кибератаки до 5 Тбит/сек, а также фильтровать трафик на защитном комплексе до 160 Гбит/сек. «Ростелеком» обеспечивает эффективную защиту от подобных атак 180 из 400 самых крупных отечественных компаний, а также 7 из 10 крупнейших банков.