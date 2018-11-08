В брошюре 1678 года в создании кругов на полях обвинили дьявола





Из текста, сопровождавшего рисунок, следовало, что фермер из графства Хартфордшир ночью увидел странное свечение на своем поле. Ему показалось, что оно будто огнем было объято. На следующее утро мужчина увидел идеально ровный круг неизвестного происхождения, который не смогла бы выкосить даже сотня взрослых работников. Фермер посчитал, что круг на его поле был создан не пришельцами, а дьяволом, потому и на брошюре показано, как злой дух выкашивает посевы своею косой.Однако будоражит не сам факт наличия загадочного круга, а утверждения ученых, что подобные таинственные аномалии стали появляться сравнительно недавно. По их словам, шутники пользуются развитыми технологиями, чтобы испугать и ввести в заблуждение доверчивых людей, обвиняя в создании кругов на полях инопланетян. Старая брошюра доказывает, что круги появлялись намного раньше, когда подобной техники не существовало даже в проектах.