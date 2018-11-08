Бывший парень Марии Кохно Андрей Штрих стал победителем «Хачу миллион»





Одно время Штрих даже говорил о своем возвращении на «Дом-2», но, как оказалось, удача ему улыбнулась в другом шоу.«Хачу миллион» является частью программы Амирана Сардарова «Дневник хача» на YouTube. Для получения заветного миллиона парням нужно было употреблять спиртное, вести вызывающий образ жизни, материться и всячески привлекать внимание к своей персоне. Желающих попробовать свои «силы» в этом шоу собралось немало, но победа досталась Штриху.В комментариях пользователи назвали «Хачу миллион» крайней степенью деградации, но соотечественники Андрея – белорусы, поздравили парня с победой и назвали его «умничкой».Кое-кто из фанатов Штриха предположил, что к нему сейчас «подтянется» Маша Кохно, известная своей любовью к халявным деньгам.