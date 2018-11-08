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Бывший парень Марии Кохно Андрей Штрих стал победителем «Хачу миллион»

Экс-участник «Дома-2» и бывший ухажер Марии Кохно Андрей Штрих стал обладателем миллиона рублей, выиграв главный приз в шоу Амирана Сардарова «Хачу миллион». Андрей Штрих, даже покинув телестройку, регулярно напоминал о себе поклонникам, возникая то в компании Марии Кохно, то Иваны Диловой.

Одно время Штрих даже говорил о своем возвращении на «Дом-2», но, как оказалось, удача ему улыбнулась в другом шоу.

Бывший парень Марии Кохно Андрей Штрих стал победителем «Хачу миллион»

«Хачу миллион» является частью программы Амирана Сардарова «Дневник хача» на YouTube. Для получения заветного миллиона парням нужно было употреблять спиртное, вести вызывающий образ жизни, материться и всячески привлекать внимание к своей персоне. Желающих попробовать свои «силы» в этом шоу собралось немало, но победа досталась Штриху.

В комментариях пользователи назвали «Хачу миллион» крайней степенью деградации, но соотечественники Андрея – белорусы, поздравили парня с победой и назвали его «умничкой».

Кое-кто из фанатов Штриха предположил, что к нему сейчас «подтянется» Маша Кохно, известная своей любовью к халявным деньгам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:54

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