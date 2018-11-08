Бывший парень Марии Кохно Андрей Штрих стал победителем «Хачу миллион»
Экс-участник «Дома-2» и бывший ухажер Марии Кохно Андрей Штрих стал обладателем миллиона рублей, выиграв главный приз в шоу Амирана Сардарова «Хачу миллион». Андрей Штрих, даже покинув телестройку, регулярно напоминал о себе поклонникам, возникая то в компании Марии Кохно, то Иваны Диловой.
Одно время Штрих даже говорил о своем возвращении на «Дом-2», но, как оказалось, удача ему улыбнулась в другом шоу.
«Хачу миллион» является частью программы Амирана Сардарова «Дневник хача» на YouTube. Для получения заветного миллиона парням нужно было употреблять спиртное, вести вызывающий образ жизни, материться и всячески привлекать внимание к своей персоне. Желающих попробовать свои «силы» в этом шоу собралось немало, но победа досталась Штриху.
В комментариях пользователи назвали «Хачу миллион» крайней степенью деградации, но соотечественники Андрея – белорусы, поздравили парня с победой и назвали его «умничкой».
Кое-кто из фанатов Штриха предположил, что к нему сейчас «подтянется» Маша Кохно, известная своей любовью к халявным деньгам.
Одно время Штрих даже говорил о своем возвращении на «Дом-2», но, как оказалось, удача ему улыбнулась в другом шоу.
«Хачу миллион» является частью программы Амирана Сардарова «Дневник хача» на YouTube. Для получения заветного миллиона парням нужно было употреблять спиртное, вести вызывающий образ жизни, материться и всячески привлекать внимание к своей персоне. Желающих попробовать свои «силы» в этом шоу собралось немало, но победа досталась Штриху.
В комментариях пользователи назвали «Хачу миллион» крайней степенью деградации, но соотечественники Андрея – белорусы, поздравили парня с победой и назвали его «умничкой».
Кое-кто из фанатов Штриха предположил, что к нему сейчас «подтянется» Маша Кохно, известная своей любовью к халявным деньгам.