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В России отзывают автомобили Jeep Compass, Cherokee и Wrangler

В России массово отзывают автомобили Jeep. По информации Росстандарта, под очередную компанию попали 88 моделей Compass и Cherokee, проданных на рынке с апреля 2018 года до настоящего времени.

В России отзывают автомобили Jeep Compass, Cherokee и Wrangler

Производители объявили об отзыве, поскольку установился факт дефекта хромированного покрытия поршней задних тормозных суппортов. В результате могут появляться газовые пузыри, а это существенно снижает эффективность механизмов.

Кроме этого, отзываются 224 внедорожника Jeep Wrangler, проданных с июня нынешнего года. Якобы установлен факт неправильной сварки кронштейна крепления передней части. Существует риск его отделения от рамы.

Все работы будут выполняться за счет производителя. Владельцам сообщать о необходимости сдать транспортное средство в сервис представители ООО «ЭФСиЭй РУс». Традиционно автомобилисты самостоятельно могут сверить VIN-код своей машины с обнародованным перечнем. Также вся информация об отзыве доступна у официальных дилеров.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:00

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