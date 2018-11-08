В России отзывают автомобили Jeep Compass, Cherokee и Wrangler





Производители объявили об отзыве, поскольку установился факт дефекта хромированного покрытия поршней задних тормозных суппортов. В результате могут появляться газовые пузыри, а это существенно снижает эффективность механизмов.Кроме этого, отзываются 224 внедорожника Jeep Wrangler, проданных с июня нынешнего года. Якобы установлен факт неправильной сварки кронштейна крепления передней части. Существует риск его отделения от рамы.Все работы будут выполняться за счет производителя. Владельцам сообщать о необходимости сдать транспортное средство в сервис представители ООО «ЭФСиЭй РУс». Традиционно автомобилисты самостоятельно могут сверить VIN-код своей машины с обнародованным перечнем. Также вся информация об отзыве доступна у официальных дилеров.