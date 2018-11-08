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Актриса Кейт Хадсон впервые вышла в свет после третьих родов

Известная американская актриса Кейт Хадсон впервые вышла в свет после третьих родов. Она посетила благотворительное мероприятие фонда дизайнера Майкла Корса, которое проходило в одном из корпусов Калифорнийского университета.
Актриса Кейт Хадсон впервые вышла в свет после третьих родов

Чуть больше месяца тому назад Хадсон стала мамой в третий раз. Своему возлюбленному она подарила дочь, которую пара назвала Рани.

Мероприятие благотворительного фонда актриса не могла пропустить, поскольку уже три года является его лицом. Организация помогает в поставке продуктов голодающим детям. Каждый год на продукты питания перечисляются средства от продажи очков, футболок и часов бренда Michael Kors.

Кейт Хадсон в рамках мероприятия отметила свое новое назначение: она стала официальным амбассадором Всемирной продовольственной программы ООН. Как молодая мать актриса понимает, насколько правильное питание важно для развития ребенка.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:50

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