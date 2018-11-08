Актриса Кейт Хадсон впервые вышла в свет после третьих родов





Чуть больше месяца тому назад Хадсон стала мамой в третий раз. Своему возлюбленному она подарила дочь, которую пара назвала Рани.Мероприятие благотворительного фонда актриса не могла пропустить, поскольку уже три года является его лицом. Организация помогает в поставке продуктов голодающим детям. Каждый год на продукты питания перечисляются средства от продажи очков, футболок и часов бренда Michael Kors.Кейт Хадсон в рамках мероприятия отметила свое новое назначение: она стала официальным амбассадором Всемирной продовольственной программы ООН. Как молодая мать актриса понимает, насколько правильное питание важно для развития ребенка.