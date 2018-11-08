Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель готовы к рождению еще одного малыша





Супруги заявляют, что уже готовы для рождения еще одного малыша. Однако зрители проекта думают, что девушка торопится забеременеть, чтобы их не выгнали с периметра, ибо изгнание из конкурса "Человек года" - тревожный звонок.Глава семейства уже заявил, что теперь хочет мальчика. Сейчас Дмитрий постоянно гладит живот Ольги, совсем так же, как делал во время первой беременности жены.О второй беременности официальных новостей пока не поступало, но разговоры уже идут вовсю.На днях их дочке исполнилось 7 месяцев, и папа подарил ей игрушечную машину. Когда родится мальчик, он получит такую же, говорит Дима. Многие болельщики это принимают, как намек на то, что парень уже рассчитывает на очередную беременность Рапы взамен на то, что с проекта их не выгонят.Кстати, хейтеры возмущены, что Ольга и Дима чересчур часто отдают дочку Васю бабушке Татьяне Владимировне, а ребёнок им нужен только для позирования перед фотокамерами. Но поклонники уверены, что с ролью молодых родителей семейная парочка справляется весьма неплохо. Но бабушке всё-таки приходится помогать неопытной семейной чете.