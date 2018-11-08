Африкантова-старшая раскритиковала Андрея Шабарина

«Неужели вы думаете, что Алиана, у которой растёт прекрасный сын, у которой бизнес, которая на белой иномарке ездит, будет с каким-то Шабариным спать? Что она больная, что ли? Я думаю, что Алиана после Гобозова найдёт себе покруче мужика», - заявила женщина.





Мама Марины Африкантовой тоже не осталась в стороне и высказалась по поводу отношений новоявленной парочки, которая, к слову, сейчас находится на Острове любви.По ее мнению, Устиненко опытная участница и знает, что необходимо делать для того, чтобы попасть в эфир и получить за это неплохой гонорар.Татьяна Владимировна уверена, что девушка пришла на проект не любовь строить, а денег заработать и привлечь в свою команду по продвижению продукции NL как можно больше людей. Поэтому роман с Шабариным - это всего лишь фикция, необходимая для того, чтобы ее стали чаще показывать по телевизору.Стоит отметить, что многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» согласились со словами Африкантовой-старшей, поскольку считают, что в реальной жизни Алиана бы даже не посмотрела в сторону Андрея, особенно после отношений с Александром Гобозовым, который не сильно от него отличается.