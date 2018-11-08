Участники телепроекта «Дом-2» живут на Острове любви в антисанитарных условиях





Многим зрителям было непонятно, из-за чего возникает данная «эпидемия», но несколько дней назад экс-участница реалити-шоу пролила свет на эту тайну. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео, которое сняла еще во время нахождения на Сейшелах. В нем девушка показала, какие антисанитарные условия царят там, где хранятся все продукты питания, предназначенные для героев телестройки.В эфирах публика привыкла видеть, как ребята, живущие на Острове любви, кушают в белоснежной кухне, где на столах в вазах лежат красивые фрукты. На самом же деле это только видимость.Основная часть продуктов, как выяснилось, находится в так называемой «технической зоне», где нет камер. И те же фрукты, лежат там прямо на полу, грязные и сложенные в коробки, а рядом с ними на полках стоят горы немытой посуды с остатками еды и блюда с едой, которую еще не успели доесть.Причем все это ничем не прикрывается и, по словам бывшей героини «Дома-2», каждый может зайти и потрогать еду руками, после чего ее становится противно есть и приходится довольствоваться стерильными йогуртами.Стоит отметить, что пользователи пришли в шок от увиденного и сделали вывод, что болеют островитяне исключительно из-за антисанитарных условий, которые царят на их кухне. А кое-кто даже предположил, что так называемые «коктейли», которые раньше пили участники, отказываясь выполнять те или иные испытания в конкурсе «Ящик Пандоры», делали именно из тех остатков еды, которые находились в тарелках «техничной зоны».