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Беременная Эвелина Бледанс показала опасный трюк

На своей странице в Instagram беременная 49-летняя актриса Эвелина Бледанс показала опасный трюк. Сейчас звезда телевидения отдыхает в спа-отеле в Крыму, где соблюдает режим питания, занимается спортом и проходит различные процедуры — в целом, восстанавливает здоровье.

Беременная Эвелина Бледанс показала опасный трюк

На фотографии Бледанс продемонстрировала прекрасную форму и закинула ноги за голову. Данный трюк она сделала на пляже в Евпатории на фоне Черного моря. «Как же хочется окунуться! Вода и воздух +16», - отметила Эвелина Бледанс. В комментариях пользователи стали ругать телезвезду за рискованный отдых и отметили ее красоту. «Гидромассажи и ещё много процедур она собирается сделать, но беременной их 100% нельзя. Только месяца через три после родов», «Выглядите очень счастливой на фотографиях», «А разве уже не должен быть миниживотик?», - писали подписчики под фото. Снимок набрал более 8,5 тысяч отметок «Нравится» и почти 150 комментариев.

Отметим, что до этого в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Эвелина Бледанс заявила, что прошла процедуру ЭКО и в скором времени родит ребенка. В комментариях под опубликованным снимком пользователи усомнились в беременности Бледанс и отметили, что все это может быть фарсом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:51

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