Беременная Эвелина Бледанс показала опасный трюк





На фотографии Бледанс продемонстрировала прекрасную форму и закинула ноги за голову. Данный трюк она сделала на пляже в Евпатории на фоне Черного моря. «Как же хочется окунуться! Вода и воздух +16», - отметила Эвелина Бледанс. В комментариях пользователи стали ругать телезвезду за рискованный отдых и отметили ее красоту. «Гидромассажи и ещё много процедур она собирается сделать, но беременной их 100% нельзя. Только месяца через три после родов», «Выглядите очень счастливой на фотографиях», «А разве уже не должен быть миниживотик?», - писали подписчики под фото. Снимок набрал более 8,5 тысяч отметок «Нравится» и почти 150 комментариев.Отметим, что до этого в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Эвелина Бледанс заявила, что прошла процедуру ЭКО и в скором времени родит ребенка. В комментариях под опубликованным снимком пользователи усомнились в беременности Бледанс и отметили, что все это может быть фарсом.