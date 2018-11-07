В Москве обнаружены тела матери и её 12-летнего сына





Трагический инцидент случился в одном из домов по улице Софьи Ковалевской. По данным телеграм-канала Mash, у женщины и ребенка имелись множественные ножевые ранения, а у мальчика на голове был приклеен скотч. В квартире было обнаружено орудие преступления, которым оказался нож.На место ЧП выехали сотрудники оперативно-следственной группы.