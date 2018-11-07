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В Москве обнаружены тела матери и её 12-летнего сына

В Москве были найдены тела матери и её сына 12 лет. В соответствии со словами бабушки ребенка, которая обнаружила своих родных бездыханными, в последнее время к её дочери приходил в гости неизвестный мужчина.

В Москве обнаружены тела матери и её 12-летнего сына

Трагический инцидент случился в одном из домов по улице Софьи Ковалевской. По данным телеграм-канала Mash, у женщины и ребенка имелись множественные ножевые ранения, а у мальчика на голове был приклеен скотч. В квартире было обнаружено орудие преступления, которым оказался нож.

На место ЧП выехали сотрудники оперативно-следственной группы.



 
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Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:47

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