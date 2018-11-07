АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Volkswagen Golf R-Line получил новые опции

Модель Volkswagen Golf R-Line оснастили новыми опциями. Российское представительство бренда озвучило подробности о комплектации продукта.

Volkswagen Golf R-Line получил новые опции

С недавнего времени авто вновь доступен на рынке России. Во внешности новинка отличается стильными светодиодными задними фонарями, новые поворотники, уникальная радиаторная решетка. Помимо этого, в салоне используется цифровая приборная панель, а также достаточно удобное водительское кресло, которое можно регулировать в разных положениях. В качестве дополнения к Golf предоставлена опция массажа.

Автомобиль поставляется на рынок России с двигателем объемом 1,4 л с производительностью до 150 «лошадок». Россиянам предлагается выбрать из 4-х доступных комплектаций с различным набором опций.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак в Instagram показала подрастающую дочь
В Skoda устроили гонку игрушечных машинок по
Экспертами составлен список стран с самой
Учёные установили рекорд дальности обмена данными
Беременная Эвелина Бледанс показала опасный трюк
В Москве обнаружены тела матери и её 12-летнего
Volkswagen Golf R-Line получил новые опции
Учёные-диетологи назвали самые полезные для
Microsoft выпустит первый платный дистрибутив
Ares Design разработает родстер на базе Tesla
США "пришли в ярость" из-за перехвата
Ученые назвали мощные свойства черного тмина
Александра Черно и Майя Донцова начали делить
Учёные определили степень влияния генов на
Басков расцеловал поклонницу прямо во время
PUBG и PES 2019 доступны бесплатно для
Разработчики назвали дату испытаний космического
Ученые приблизились к сложной квантовой
Ольга Рапунцель считает, что операторы «Дома-2»
Олег Газманов показал поклонникам фото
Астрономы заметили в космосе гигантский фонтан
Google: Поиск дает пиратским сайтам 19% трафика
Александра Артемова призналась, что ее муж
Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой
Во Франции писатель Николя Матье стал лауреатом
В прессе появились снимки Николая Караченцова из
Специалисты назвали ягоду, которая спасает от
На видео попали выброшенные на свалку надгробия
Самолёт на морском дне у побережья Шотландии
Oppo выпустила самый быстрый портативный
Просмотреть все новости