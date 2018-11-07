Volkswagen Golf R-Line получил новые опции





С недавнего времени авто вновь доступен на рынке России. Во внешности новинка отличается стильными светодиодными задними фонарями, новые поворотники, уникальная радиаторная решетка. Помимо этого, в салоне используется цифровая приборная панель, а также достаточно удобное водительское кресло, которое можно регулировать в разных положениях. В качестве дополнения к Golf предоставлена опция массажа.Автомобиль поставляется на рынок России с двигателем объемом 1,4 л с производительностью до 150 «лошадок». Россиянам предлагается выбрать из 4-х доступных комплектаций с различным набором опций.