АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Александра Артемова призналась, что ее муж Евгений Кузин настоящий домашний тиран

Несколько дней назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Артемова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram красивый портретный снимок, продемонстрировав подписчикам красоту своих волос.

Многие сразу же принялись делать девушке комплименты и интересоваться, какие процедуры по уходу она совершает. Однако одна поклонница не стала восхищаться Сашей, а поинтересовалась, бьет ли ее Евгений Кузин, как это было в период, когда они жили на реалити-шоу.

Александра Артемова призналась, что ее муж Евгений Кузин настоящий домашний тиран

«Конечно! Он настоящий домашний тиран, утром, днём и вечером. Все по расписанию. Только вопрос, чем вы руководствуетесь в своей голове, когда пишите такие вопросы», - ответила Артемова.

Напомним, что Женя и Саша официально стали мужем и женой практически год назад. Они выиграли в конкурсе «Свадьба на миллион» и получили денежный приз на организацию торжества в честь бракосочетания.

Александра Артемова призналась, что ее муж Евгений Кузин настоящий домашний тиран

Около полугода понадобилось возлюбленным для того, чтобы решить все вопросы с документами, и ведущие телестройки даже грозились забрать подаренные деньги, однако свадьба все-таки состоялась. Более того, зрители назвали ее одной из лучших на проекте.

Очевидно, что на данный момент в отношениях у супругов царит полная идиллия, и в Сети давно уже поговаривают о том, что Артемова скоро станет мамой, поэтому девушка и отреагировала на вопрос подписчицы слишком остро, дабы не портить репутацию своей семьи.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США "пришли в ярость" из-за перехвата
Ученые назвали мощные свойства черного тмина
Александра Черно и Майя Донцова начали делить
Учёные определили степень влияния генов на
Басков расцеловал поклонницу прямо во время
PUBG и PES 2019 доступны бесплатно для
Разработчики назвали дату испытаний космического
Ученые приблизились к сложной квантовой
Ольга Рапунцель считает, что операторы «Дома-2»
Олег Газманов показал поклонникам фото
Астрономы заметили в космосе гигантский фонтан
Google: Поиск дает пиратским сайтам 19% трафика
Александра Артемова призналась, что ее муж
Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой
Во Франции писатель Николя Матье стал лауреатом
В прессе появились снимки Николая Караченцова из
Специалисты назвали ягоду, которая спасает от
На видео попали выброшенные на свалку надгробия
Самолёт на морском дне у побережья Шотландии
Oppo выпустила самый быстрый портативный
Порошенко намерен обескровить Крым: Эксперт
Департамент образования Москвы и «Союзмультфильм»
Релизный трейлер The Walking Dead от студии
Эксперты объяснили преимущества штампованных
iPhone X загорелся во время зарядки через кабель
Эдгарду Запашному предстоит операция в Германии
Пищевого отравления детей в нашей столовой не
Магнитное поле объяснило температурную загадку
Мединский пригласил Путина на открытие Музея
Астронавтов «марсианской миссии» поселят в
Просмотреть все новости