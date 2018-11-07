Александра Артемова призналась, что ее муж Евгений Кузин настоящий домашний тиран

«Конечно! Он настоящий домашний тиран, утром, днём и вечером. Все по расписанию. Только вопрос, чем вы руководствуетесь в своей голове, когда пишите такие вопросы», - ответила Артемова.





Многие сразу же принялись делать девушке комплименты и интересоваться, какие процедуры по уходу она совершает. Однако одна поклонница не стала восхищаться Сашей, а поинтересовалась, бьет ли ее Евгений Кузин, как это было в период, когда они жили на реалити-шоу.Напомним, что Женя и Саша официально стали мужем и женой практически год назад. Они выиграли в конкурсе «Свадьба на миллион» и получили денежный приз на организацию торжества в честь бракосочетания.Около полугода понадобилось возлюбленным для того, чтобы решить все вопросы с документами, и ведущие телестройки даже грозились забрать подаренные деньги, однако свадьба все-таки состоялась. Более того, зрители назвали ее одной из лучших на проекте.Очевидно, что на данный момент в отношениях у супругов царит полная идиллия, и в Сети давно уже поговаривают о том, что Артемова скоро станет мамой, поэтому девушка и отреагировала на вопрос подписчицы слишком остро, дабы не портить репутацию своей семьи.