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В прессе появились снимки Николая Караченцова из больничной палаты

Недавно в прессе появились снимки умершего не так давно актёра Николая Караченцова. Они сделаны предположительно сотрудниками больницы прямо в его палате. На кадрах актёр в последние дни жизни и даже, как бы это страшно не звучало, в первые минуты после смерти.

В прессе появились снимки Николая Караченцова из больничной палаты

Здоровье Николая Караченцова пошатнулось после аварии, в которую актёр попал в 2005 году. Впервые после автокатастрофы актёр появился на публике лишь спустя год. Многие поклонники таланта актёра обвиняли его супругу Людмилу Поргину за то, что она выводит нездорового Караченцова на премьеры в театр или иные светские мероприятия. Однако мало кому известно, что актёр сам настаивал на их выходах в свет даже после того, как у него диагностировали рак.

Но недовольство от публичного появления больного артиста – это ничего, в сравнении с поступком недобросовестного медперсонала больницы, в которой умер Караченцов. Кто-то из медиков передал одному из печатных изданий снимки, сделанные в больничной палате, на которых, к примеру, жена и невестка пытаются поднять актёра. Или снимок актёра подключенного к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Но, наверное, верхом цинизма является снимок актёра в первые минуты после смерти, где ему даже не успели закрыть глаза.

Какова будет реакция жены покойного актёра, пока достоверно не известно. Возможно, что издание, разместившее неэтичные снимки, не будет наказано.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:14

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