В прессе появились снимки Николая Караченцова из больничной палаты
Недавно в прессе появились снимки умершего не так давно актёра Николая Караченцова. Они сделаны предположительно сотрудниками больницы прямо в его палате. На кадрах актёр в последние дни жизни и даже, как бы это страшно не звучало, в первые минуты после смерти.
Здоровье Николая Караченцова пошатнулось после аварии, в которую актёр попал в 2005 году. Впервые после автокатастрофы актёр появился на публике лишь спустя год. Многие поклонники таланта актёра обвиняли его супругу Людмилу Поргину за то, что она выводит нездорового Караченцова на премьеры в театр или иные светские мероприятия. Однако мало кому известно, что актёр сам настаивал на их выходах в свет даже после того, как у него диагностировали рак.
Но недовольство от публичного появления больного артиста – это ничего, в сравнении с поступком недобросовестного медперсонала больницы, в которой умер Караченцов. Кто-то из медиков передал одному из печатных изданий снимки, сделанные в больничной палате, на которых, к примеру, жена и невестка пытаются поднять актёра. Или снимок актёра подключенного к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Но, наверное, верхом цинизма является снимок актёра в первые минуты после смерти, где ему даже не успели закрыть глаза.
Какова будет реакция жены покойного актёра, пока достоверно не известно. Возможно, что издание, разместившее неэтичные снимки, не будет наказано.
Здоровье Николая Караченцова пошатнулось после аварии, в которую актёр попал в 2005 году. Впервые после автокатастрофы актёр появился на публике лишь спустя год. Многие поклонники таланта актёра обвиняли его супругу Людмилу Поргину за то, что она выводит нездорового Караченцова на премьеры в театр или иные светские мероприятия. Однако мало кому известно, что актёр сам настаивал на их выходах в свет даже после того, как у него диагностировали рак.
Но недовольство от публичного появления больного артиста – это ничего, в сравнении с поступком недобросовестного медперсонала больницы, в которой умер Караченцов. Кто-то из медиков передал одному из печатных изданий снимки, сделанные в больничной палате, на которых, к примеру, жена и невестка пытаются поднять актёра. Или снимок актёра подключенного к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Но, наверное, верхом цинизма является снимок актёра в первые минуты после смерти, где ему даже не успели закрыть глаза.
Какова будет реакция жены покойного актёра, пока достоверно не известно. Возможно, что издание, разместившее неэтичные снимки, не будет наказано.