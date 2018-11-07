Google: Поиск дает пиратским сайтам 19% трафика
В компании Google сообщили, что из поисковых систем пиратские веб-сайты получают 19% трафика. Согласно сведениям киноассоциации MPAA, почти 50% всех запросов содержат не только само название фильма либо актера, но и самого пиратского ресурса.
При этом еще чаще пользователи находят их без помощи со стороны поисковиков. Google не может полностью удалять из выдачи пиратские онлайн-площадки, поскольку на них имеется и вполне легальный контент. Помимо этого, антипиратский закон может применяться в целях цензурирования, а удаление сайтов вызовет появление десятков новых.
В компании подчеркивают, что удаляют либо изначально отказываются принимать рекламу от пиратских ресурсов с нелегальным содержимым.
При этом еще чаще пользователи находят их без помощи со стороны поисковиков. Google не может полностью удалять из выдачи пиратские онлайн-площадки, поскольку на них имеется и вполне легальный контент. Помимо этого, антипиратский закон может применяться в целях цензурирования, а удаление сайтов вызовет появление десятков новых.
В компании подчеркивают, что удаляют либо изначально отказываются принимать рекламу от пиратских ресурсов с нелегальным содержимым.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:30