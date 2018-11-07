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Леонид Слуцкий: В ближайшее время российско-американские отношения не изменятся к лучшему

Шестого ноября завершились промежуточные выборы в Конгресс США. Сенсации не произошло, поскольку демократы, как прогнозировалось ранее, по предварительным данным, получили большинство мест в Палате представителей, а в Сенате – преобладают республиканцы. Это только подтверждает мысль о том, что раскол в американском обществе сохраняется.
Леонид Слуцкий: В ближайшее время российско-американские отношения не изменятся к лучшему

Если говорить об отношении общества к политике главы государства, одним его политический курс кажется правильным, другие считают, что именно политика Трампа ведет Америку в никуда. Выборы явились показателем отношения американского общества к политике Президента. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что прошедшие выборы не окажут позитивного влияния на политику США в отношении России. По словам Слуцкого они только усилят давление Конгресса на Трампа. Об этом российский политик заявил в социальных сетях.

Большинство мест демократов в Палате представителей позволит ужесточить контроль над всеми предыдущими законодательными инициативами относительно внешней политики государства. В первую очередь, это коснется отношений с Россией. Достаточно вспомнить, что еще не были подведены предварительные итоги выборов, как прозвучали призывы о введении второго пакета санкций по “делу Скрипалей”. А если говорить о том, что “антироссийская карта” продолжает оставаться у политических противников Трампа, становится понятно, что к лучшему политика российско-американских отношений в ближайшее время не изменится. К таким выводам пришел председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

России остается только ждать и продолжать контакты и сотрудничество с теми американскими политиками, которые готовы к конструктивному диалогу.



 
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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 15:46

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