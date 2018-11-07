Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев не хочет, чтобы вмешивались в его отношения с пожилой супругой





На одной из глобальных площадок в Сети появилась петиция с призывом принудительно расторгнуть браг Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, что не могло не вызвать бурю гнева у молодого мужчины., - порекомендовал известный фрик своим антифанатам и пожелал в хэштеге, «».В комментариях фанаты Солнцева успокоили, что эту петицию подписали всего пять человек и посоветовали Гогену «» всех недоброжелателей.Напомним, что в феврале эпатажный шоумен Гоген Солнцев в 38 лет женился на 63-летней Екатерине Терешкович и с тех пор не перестает заверять всех, что его семейное положение изменилось исключительно в результате сильных романтических чувств к пенсионерке.