Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев не хочет, чтобы вмешивались в его отношения с пожилой супругой
Сегодня утром в Instagram эк-участника «Дома-2» Гогена Солнцева появился пост, в котором он обратился к публике с просьбой «не лезть» в его отношения с женой Екатериной Терешкович.
На одной из глобальных площадок в Сети появилась петиция с призывом принудительно расторгнуть браг Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, что не могло не вызвать бурю гнева у молодого мужчины.
«Какая чушь! Больные люди! Лечитесь! Займитесь собой! Не лезьте!!!», - порекомендовал известный фрик своим антифанатам и пожелал в хэштеге, «главное чтобы у вас все было хорошо».
В комментариях фанаты Солнцева успокоили, что эту петицию подписали всего пять человек и посоветовали Гогену «послать подальше» всех недоброжелателей.
Напомним, что в феврале эпатажный шоумен Гоген Солнцев в 38 лет женился на 63-летней Екатерине Терешкович и с тех пор не перестает заверять всех, что его семейное положение изменилось исключительно в результате сильных романтических чувств к пенсионерке.
На одной из глобальных площадок в Сети появилась петиция с призывом принудительно расторгнуть браг Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, что не могло не вызвать бурю гнева у молодого мужчины.
«Какая чушь! Больные люди! Лечитесь! Займитесь собой! Не лезьте!!!», - порекомендовал известный фрик своим антифанатам и пожелал в хэштеге, «главное чтобы у вас все было хорошо».
В комментариях фанаты Солнцева успокоили, что эту петицию подписали всего пять человек и посоветовали Гогену «послать подальше» всех недоброжелателей.
Напомним, что в феврале эпатажный шоумен Гоген Солнцев в 38 лет женился на 63-летней Екатерине Терешкович и с тех пор не перестает заверять всех, что его семейное положение изменилось исключительно в результате сильных романтических чувств к пенсионерке.