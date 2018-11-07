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Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев не хочет, чтобы вмешивались в его отношения с пожилой супругой

Сегодня утром в Instagram эк-участника «Дома-2» Гогена Солнцева появился пост, в котором он обратился к публике с просьбой «не лезть» в его отношения с женой Екатериной Терешкович.

На одной из глобальных площадок в Сети появилась петиция с призывом принудительно расторгнуть браг Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, что не могло не вызвать бурю гнева у молодого мужчины.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев не хочет, чтобы вмешивались в его отношения с пожилой супругой

«Какая чушь! Больные люди! Лечитесь! Займитесь собой! Не лезьте!!!», - порекомендовал известный фрик своим антифанатам и пожелал в хэштеге, «главное чтобы у вас все было хорошо».

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев не хочет, чтобы вмешивались в его отношения с пожилой супругой

В комментариях фанаты Солнцева успокоили, что эту петицию подписали всего пять человек и посоветовали Гогену «послать подальше» всех недоброжелателей.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев не хочет, чтобы вмешивались в его отношения с пожилой супругой

Напомним, что в феврале эпатажный шоумен Гоген Солнцев в 38 лет женился на 63-летней Екатерине Терешкович и с тех пор не перестает заверять всех, что его семейное положение изменилось исключительно в результате сильных романтических чувств к пенсионерке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:58

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