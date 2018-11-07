Подписчики раскритиковали фото Анастасии Волочковой с возлюбленным





Анастасия Волочкова имеет большое количество преданных поклонников, но при этом у балерины огромное количество хейтеров. Недоброжелатели критикуют практически каждую публикацию знаменитости, и ее новые снимки не стали исключением. Несколько часов назад Анастасия Волочкова выставила фото, на котором она запечатлена сидящей у костра. Балерина держит в руках трубку от кальяна, а на ее коленях лежит мужская нога. В комментарии к снимку она написала: "Романтический домашний вечер у костра".Подписки высмеяли и раскритиковали Анастасию Волочкову. Они начали писать: "Балерина и кальян!!!??? Это здоровое питание?", "Нога таджика-умиляет)))", "Очередную фигню придумала. мозгов то нет. все однотипно у нее. как и она сама", "Настя, закусывать надо! А зачем смотреть фото, где ты такая расплывшаяся и опухшая от бесконечной синьки", "Зачем уж чужие ноги фотографировать...даже если они любимого мужчины...как то не очень корректно это".