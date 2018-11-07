Планшет Google Pixel Slate стал доступен для предзаказа





Приблизительно месяцем ранее компания Google презентовала первый планшет, функционирующий под контролем Chrome OS. Теперь объявлен приём предзаказов с ценником на Pixel Slate в размере $599. Планшет получил процессор Celeron, ОЗУ объемом 4 ГБ и ПЗУ - 32 ГБ. При оплате на $100 больше, пользователи получат модификацию на 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.Google Pixel Slate с установленным процессором Core m3, ОЗУ на 8 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ моно заказать за $799. Наиболее производительные сборки обойдутся $999 и $1599, однако пока они недоступны для предзаказа. Покупателям отправляют письмо, в котором отмечают, что непосредственные продажи стартуют 22 ноября. Это соответствует ранее появившимся информацией.